80-jähriger Mann nach Baden vermisst

Ein Mann geht in Mittelfranken in einem See baden und kommt nicht zurück. Einsatzkräfte setzen Suche fort.

Ein 80-Jähriger gilt seit dem Schwimmen in einem See bei Wendelstein (Landkreis Roth) als vermisst. Die Polizei setzt nach eigenen Angaben die Suche fort. Normalerweise durchschwimme der Mann den See einmal in eine Richtung und gehe dann zu Fuß zu seinen Sachen zurück, teilte die Polizei mit.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann am Samstag ins Wasser ging. Als der Mann nach einigen Stunden nicht zurückgekehrt war, rief die Frau die Polizei. Die Beamten und Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten sofort eine große Suchaktion, auch mit Tauchern, Hubschrauber und Wassersuchhunden, ein. Bislang ohne Erfolg.

© dpa-infocom, dpa:240811-930-200449/1