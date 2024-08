80-Jähriger in See in Mittelfranken wohl ertrunken

Der Polizei-Schriftzug auf einem Einsatzwagen - Illustration - Ein 80-Jähriger ist in Mittelfranken wohl in einem See ertrunken. (Symbolbild). - Foto: Daniel Vogl/dpa

Ein Mann geht in einem See südlich von Nürnberg baden. Als er nach mehreren Stunden nicht zurückkehrt, beginnt eine große Suche.

Ein seit Samstag in einem See südlich von Nürnberg vermisster Schwimmer ist wohl ertrunken. Die Suche nach dem 80-Jährigen werde nicht mehr fortgesetzt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Nürnberg. Die Polizei gehe davon aus, dass der Mann ertrunken sei.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Senior im großen Jägersee in der Nähe von Feucht ins Wasser gegangen war. Als der Mann nach einigen Stunden nicht zurückgekehrt war, verständigte seine Frau die Polizei. Laut Angehörigen ist der Mann ein guter Schwimmer und regelmäßig in dem See unterwegs.

Eine große Suche mit Tauchern, Hubschrauber und Wassersuchhunden blieb am Wochenende ohne Erfolg.

