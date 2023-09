78-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum und stirbt

Rettungsdienst - «Rettungsdienst» steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. - Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Bei der Kollision seines Autos mit einem Baum ist ein Mann in Oberbayern ums Leben gekommen. Der 78-Jährige sei am Dienstag auf dem Weg nach Halfing nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizeiinspektion im oberbayerischen Prien am Chiemsee mit. Die Ursache war zunächst unklar. Ersthelfer hatten der Mitteilung zufolge den Verletzten aus dem Fahrzeug geborgen und versucht, ihn zu reanimieren, allerdings ohne Erfolg. Der 78-Jährige aus dem Raum Wasserburg am Inn starb noch an der Unfallstelle. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

© dpa-infocom, dpa:230912-99-169936/2