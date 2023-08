76-Jährige stürzt mit selbst umgebauten Fahrrad

Rettungswagen - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Mit einem selbst umgebauten Fahrrad ist eine 76-Jährige in Starnberg gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Das Fahrzeug wurde so modifiziert, dass es ohne Treten fahren konnte, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Zeugenaussagen zufolge war die Seniorin kurz vor dem Unfall am Montag sehr zügig unterwegs gewesen. Nachdem sie dabei die Kontrolle verlor, stürzte die Frau in den Straßengraben. Dabei schlug ihr Kopf auf den Asphalt auf. Polizeiangaben nach war das Fahrrad vermutlich wegen des hohen Tempos instabil, was zu dem Kontrollverlust führte.

© dpa-infocom, dpa:230801-99-647186/2