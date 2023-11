75 Jahre Bambi: Medienpreis zurück aus Corona-Pause

Nach dreijähriger Corona-Pause ist der Bambi zurück. Der Medienpreis wird heute in einer Gala in den Bavaria-Studios bei München verliehen, ab 20.15 Uhr überträgt Sat.1 die Verleihung live. Der Bambi wird von Hubert Burda Media verliehen und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Es gibt ihn seit 1948. In diesem Jahr feiert er also 75. Geburtstag.

Immer wieder waren bei der Preisverleihung auch die ganz Großen geladen waren: Elizabeth Taylor, Tom Hanks und Kate Winslet, um nur einige wenige zu nennen. Selbst der Papst hat schon einen Bambi bekommen. Er bekam ihn aber in den Apostolischen Palast in Rom geliefert.

In zwölf Kategorien soll der Bambi nun in diesem Jubiläumsjahr vergeben werden. Einige Preisträger stehen schon fest: Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen („Der Rausch“) bekommt den Bambi in der Kategorie „Schauspiel International“, die schwedische Popsängerin Zara Larsson den in der Kategorie „Musik international“. Peter Maffay, der schon vor 43 Jahren einen Bambi bekommen hat, wird zur „Legende“ erklärt und Schauspielerin Senta Berger erhält einen für ihr Lebenswerk.

In der Kategorie „Film National“ sind die Kinofilme „Einfach mal was Schönes“, „Oskars Kleid“ und „Tausend Zeilen“ nominiert, in der Kategorie „Schauspielerin National“ die Darstellerinnen Jeanette Hain, Karoline Herfurth und Jördis Triebel und als „Schauspieler National“ Florian David Fitz, Felix Kammerer und Elyas M'Barek.

