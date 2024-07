74-Jähriger in seinem Haus am Ammersee getötet – Verdächtiger in Paris gefasst

Vergangene Woche ist ein Senior in Herrsching am Ammersee (Landkreis Starnberg) in seinem Haus getötet worden – jetzt wurde der flüchtige Tatverdächtige in Paris gefunden. − Foto: Vifogra / Haubner, dpa

Ein 74-Jähriger wurde in seinem Haus am Ammersee (Landkreis Starnberg) getötet. Der flüchtige Tatverdächtige wurde nun nach öffentlicher Fahndung in Frankreich festgenommen – auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung.









Im Fall des mutmaßlichen Tötungsdelikts von Herrsching am Ammersee ist der flüchtige Tatverdächtige am Donnerstag in Frankreich festgenommen worden. Ein 74-Jähriger war vergangenen Freitag, 12. Juli, laut einer Meldung der Polizei in seinem Haus mit einem Messer angegriffen und dabei tödlich verletzt worden. Die Ehefrau des Opfers konnte laut den Ermittlern zu einem Nachbarn flüchten, der die Polizei alarmierte, heißt es in der Meldung. Der mutmaßliche Täter soll währenddessen geflüchtet sein. Im Haus fanden die Polizeikräfte die Leiche des Mannes. Der 22-jährige Mann aus Serbien sei nun in Frankreich festgenommen worden. Auch dank wertvollen Hinweisen aus der Bevölkerung, wie der Fürstenfeldbrucker Kripo-Chef Manfred Frei betont.





Flucht über Innsbruck und Zürich





Die Polizei hatte zuvor mit öffentlichen Fahndungsfotos nach dem Mann gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er sich bereits mehrere Stunden vor der Tat in Herrsching aufgehalten, hieß es. Möglicherweise sei er deshalb auch auf Fotos und Videos, etwa von Überwachungskameras, zu sehen. Der Fluchtweg des Tatverdächtigen verlief laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord von Herrsching über München, Innsbruck und Zürich nach Frankreich.



Letztlich sei sein Aufenthaltsort in einem Appartement nordöstlich von Paris ausgemacht worden, wo der Mann von französischen Spezialeinheiten am Donnerstag festgenommen wurde. Der Tatverdächtige sei zu diesem Zeitpunkt alleine in dem Appartement gewesen und habe keinen Widerstand geleistet. Er soll am Freitag einem französischen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.



Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Bei einer Suchaktion mit rund 120 Kräften der Bereitschaftspolizei Dachau in einem nahegelegenen Waldstück hatten Ermittler am Mittwoch demnach „verfahrensrelevante Gegenstände“ gefunden.





− dpa, mc