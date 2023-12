73-Jähriger stürzt beim Gleitschirmfliegen ab

Ein 73-Jähriger ist mit einem Gleitschirm im Landkreis Forchheim abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Senior sei kurz nach dem Start vom Ehrenbürg bei Kirchehrenbach von einer Windböe erfasst worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Gleitschirm wurde dadurch gegen einen Felsen am Westabhang gedrückt. Der 73-Jährige stürzte daraufhin mehrere Meter tief und erlitt mehrere Brüche am ganzen Körper. Nach seiner Bergung am Samstag flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.

