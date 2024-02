Eine 72-Jährige hat in Schwaben mutmaßlich ihren Mann mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb der 66-Jährige nach dem Angriff im Wohnhaus des Paares in Augsburg trotz Reanimation am Montag noch am Tatort. Die Polizei habe die Ehefrau festgenommen. Wegen Verdachts auf Totschlag sei die 72-Jährige in ein Gefängnis gebracht worden. Die Polizei ermittelte zu den Hintergründen.

© dpa-infocom, dpa:240227-99-143530/2