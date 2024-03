71 Jahre alte Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Mittelfranken verletzt worden, darunter eine 71-Jährige schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer am Freitagabend auf der B14 bei Stein (Landkreis Fürth) auf das Auto vor ihm auf, als die 39-jährige Fahrerin nach links in einen Parkplatz einbiegen wollte.

Der Wagen des 41-Jährigen mit der 71-jährigen Beifahrerin prallte laut Polizei in das Heck des vorderen Fahrzeugs, wodurch dieses durch die Wucht des Aufpralls gedreht wurde. Das Auto kam von der Straße ab und stieß gegen eine Hecke. Der 41-Jährige und die 39-Jährige wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

