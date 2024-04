Ein Polizeifahrzeug steht an einer Unfallstelle - Ein Polizeifahrzeug steht an einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Eine 67-Radfahrerin ist in Sand am Main (Landkreis Haßberge) nach einem Unfall gestorben. Die Frau sei nach ersten Ermittlungen auf eine Kreuzung gefahren, wo ein vorfahrtsberechtigte Auto sie erfasst habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie starb wenig später im Krankenhaus. Der 18-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.

