66-jähriger Segelflieger stirbt bei Absturz nahe Oberammergau

Ein 66-jähriger Pilot eines Segelflugzeugs ist in den Bergen bei Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) abgestürzt und tödlich verletzt worden.









Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam das Segelflugzeug nur wenige Minuten nach der Trennung vom Motorflieger zum Absturz. Die Ursache hierfür war zunächst unklar.



Das Flugzeug wurde bei dem Aufprall an einer steilen Bergflanke in der Nähe des Soilasees komplett zerstört. Der 66-Jährige war demnach sofort tot.



Ersten Ermittlungen zufolge war der Pilot aus dem Landkreis München am Samstagnachmittag auf dem Segelfluggelände Pömetsried gestartet. Zur Klärung der Absturzursache beauftragte die Staatsanwaltschaft unter anderem einen Luftfahrtsachverständigen.

− dpa