65-Jähriger wird von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein Mann geht in Rosenheim auf die Bahngleise. Kurz darauf kommt es zum tödlichen Unfall.

Ein Mann ist am Rosenheimer Bahnhof von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 65-Jährige habe am Samstag den Gleisbereich betreten, um einen Gegenstand aufzuheben, teilte die Polizei mit. Der Lokführer leitete demnach eine Notbremsung ein. Dennoch sei der Mann unter den Zug geraten und noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittle zur genauen Unfallursache.

