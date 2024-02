63 Millionen Euro gewonnen - Das würden unsere Leser mit dem Geld anfangen

63 Millionen Euro gewonnen - was würden unsere Leser mit so viel Geld anfangen? − Symbolbild: dpa

Mehr als 63 Millionen Euro hat ein Glückspilz oder eine Gemeinschaft aus Glückspilzen aus Bayern beim Eurojackpot am Freitag abgeräumt.









Woher er genau kommt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau oder gar eine Tippgemeinschaft handelt - auf all das gab es bis zum Samstagnachmittag von Lotto Bayern trotz Anfrage der Mediengruppe Bayern noch keine Antwort. Unterdessen wollten wir auf Facebook aber schon von unseren Lesenr wissen: Was würden sie mit so viel Geld machen? Und die Antworten kamen schnell und zuhauf.





Schweigen und Spenden





„Schweigen gegenüber jeder Person“, schreibt etwa eine Nutzerin, und befürchtet: „Sonst hat man auf einmal viele ‘Freunde‘“. Außerdem würde sie sich ein Haus mit Garten kaufen und mit dem Rest „gut überlegen, was ich damit anstelle“. „Ein Haus kaufen, ein Wohnmobil anschaffen, reisen, reisen, reisen“, würde ein anderer Nutzer. „Eine Million im Bankschließfach für schlechte Zeiten zurücklegen, komplett neue Wohnungseinrichtung, erste Klasse Bahncard...“, schreibt dieser Nutzer weiter.



Spenden, das Geld mir der Familie teilen und einen Großteil zurücklegen würde eine weitere Leserin. Und auch eine andere Leserin würde „den Gewinn unter Familie und Freunden aufteilen“. „Endlich mal normal leben, ohne jeden Cent drei Mal umdrehen zu müssen“, wünscht sich eine weitere Frau. Und ein anderer würde sich „ein dickes Auto kaufen“.





Geld ist völlig wertlos





Nachdenklicher wird es bei einer Nutzerin, die erklärt: „Geld, materielle Dinge sind völlig wertlos. Es sind Blendwerke um davon abzulenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Ein innerlich leerer Mensch versucht dann seine Leere darüber zu füllen beziehungsweise zu ersetzen. Aber es wird ihm nicht gelingen. Ausnahmen bestätigen die Regel.“ Ein weiterer Leser würde den Gewinn „an die Bürgergeldempfänger verteilen, damit es ihnen ein bisschen besser geht“.



„Hoffe, Tierheime bekommen da auch einiges“, wünscht sich eine weitere Nutzerin. Und fragt: „Warum wird so viel ausgespielt? So hätten viel mehr das Glück gehabt...“





Adele-Tickets und ein Kinderhort





Eine weitere Nutzerin würde sich erstmal „Adele-Tickets kaufen“. Eine andere „einen Kinderhort bauen“. „Bei drei Kindern und fünf Enkelkindern wäre es gut angelegt“, schreibt eine weitere Leserin. Und eine andere meint ganz ehrlich: „Ich wäre überfordert.“