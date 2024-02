63-jährige Radfahrerin wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Eine 63-jährige Radfahrerin ist in Oberfranken von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr die Frau am Morgen in Bamberg auf einem Radweg parallel zur Straße, auf der ein 66-Jähriger mit einem Sattelzug unterwegs war. Dieser habe die Radfahrerin beim Rechtsabbiegen übersehen. Bei dem Unfall sei die 63-Jährige so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort starb. Die Polizei ermittelte zur Ursache. Zudem sei eine Gutachterin hinzugezogen worden.

