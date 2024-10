625 PS starker BMW landet in Gartenhütte: Rund 200.000 Euro Schaden

Ein schwerer Unfall mit einem hochmotorisierten BMW hat sich am Freitagabend im Norden Bayerns ereignet: Der 625 PS starke Wagen rutschte von der regennassen Fahrbahn und landete in einer Gartenhütte. Der Sachschaden ist enorm, der Fahrer zum Glück nur leicht verletzt.









Für den 36-jährigen Fahrer eines hochmotorisierten BMW M5 Competition waren die 625 PS am Freitagabend wohl zu viel des Guten. Er war auf der Staatsstraße 2263 von Höchstadt kommend in Richtung Pommersfelden (Lkr. Bamberg) unterwegs.



Auf Höhe der Ortseinfahrt Limbach verlor der Mann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und steuerte geradewegs durch einen Zaun eines Gartengrundstücks.





50 Meter durchs Grundstück gefahren





Im weiteren Verlauf durchquerte er das etwa 50 Meter lange Grundstück, prallte durch einen Holzstoß und anschließend noch mit voller Wucht in eine Gartenhütte. Da sich im Motorraum des Fahrzeugs ein Entstehungsbrand entwickelte, musste die alarmierte Feuerwehr schnell handeln und zogen das Fahrzeug aus der völlig zerstörten Gartenhütte.



Der 36-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Schaden fällt in diesem Fall immens aus. Die Polizei beziffert den Schaden vor Ort auf rund 200.000 Euro – einen Großteil davon macht allein das Auto aus. Der Grundpreis des bis Juni 2023 hergestellten Modells lag laut Fachzeitschriften bei rund 140.000 Euro.

− che