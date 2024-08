62-Jähriger in Unterfranken tot aus Main geborgen

Nachdem sein Vater nicht von einem Angelausflug zurückkehrt, meldet sich dessen Sohn bei der Polizei. Wenig später holen Feuerwehrleute die Leiche des 62-Jährigen aus dem Wasser.

Feuerwehrleute haben einen 62-Jährigen nach einem Angelausflug tot aus dem Main in Unterfranken geborgen. Hinweise auf ein Gewaltdelikt gebe es bislang nicht, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gingen derzeit von einem Unfall aus.

Der 62-Jährige war demnach am Donnerstag von einem Angelausflug an den Fluss nicht zurückgekehrt, weshalb sein Sohn die Polizei verständigte. Am Ufer hätten die Einsatzkräfte die Ausrüstung des Mannes gefunden, die Polizei habe daraufhin eine größere Suche entlang des Flusses begonnen. Wenig später habe die Feuerwehr den 62-Jährigen bei Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) tot aus dem Fluss geborgen.

Die Kripo Würzburg ermittelte zu den genauen Umständen seines Todes.

