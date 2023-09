61-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Notaufnahme - Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 61-Jähriger ist im Landkreis Unterallgäu mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der Mann am Sonntag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, die er bei dem Unfall am Freitag zwischen Babenhausen und Oberroth (Landkreis Neu-Ulm) erlitten hatte. Der Autofahrer war damaligen Angaben zufolge aus unklarer Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt.

