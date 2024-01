61-jähriger Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Stein im Landkreis Fürth nach Angaben der Polizei mutmaßlich bei Rot über eine Straße gelaufen und von einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der 61-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zum aktuellen Zustand konnte der Sprecher am Samstag zunächst nichts sagen. Die Fahrerin des Autos, eine 51-Jährige, war Freitagnachmittag nach ersten Erkenntnissen bei Grün über die Ampel gefahren, als der Mann auf die Straße trat.

