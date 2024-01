60-Jähriger überschlägt sich mit Auto und wird eingeklemmt

Ein 60-jähriger Autofahrer hat sich auf der Autobahn 73 in Oberfranken mit seinem Wagen überschlagen und schwer verletzt. Er sei nach dem Unfall bei Buttenheim (Landkreis Bamberg) in der Nacht zum Sonntag mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Mann stieß den Angaben zufolge aus zunächst unbekannten Gründen mit der Mittelleitplanke zusammen und kam dann nach rechts in ein Gebüsch neben der Fahrbahn ab. Dabei habe sich das Fahrzeug überschlagen. Am Ende stieß es gegen einen Baum und blieb dort liegen.

Der Fahrer war nach Polizeiangaben in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Die Feuerwehr war dazu dem Sprecher zufolge mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Auto habe einen Totalschaden, hieß es. Der Bereich der A73 war für mehrere Stunden gesperrt.

