60 Bewohner nach Großbrand in Mehrfamilienhaus in der Oberpfalz ohne Bleibe

Rund 60 Menschen stehen in Nittenau (Landkreis Schwandorf) nun ohne Bleibe da. Ein Großbrand am Donnerstagabend hat einen größeren Wohnkomplex vorerst unbewohnbar gemacht. Zahlreiche Menschen wurden verletzt - darunter sind auch Kinder.









Alle Entwicklungen zum Großbrand in Nittenau lesen Sie auch bei uns im Newsblog.



Gegen 17 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle Amberg Großalarm ausgelöst. Mehrere Löschzüge der umliegenden Feuerwehren machten sich daraufhin auf den Weg nach Bergham. Sie fanden eine Situation vor, die dramatisch war. Während dichter und beißender Rauch aus dem Gebäudekomplex drang, warteten mehrere Bewohner im Haus auf ihre Rettung.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer in einem Kellerraum ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner und löschte den Brand. Acht Personen erlitten durch den Rauch so starke Atemwegsreizungen, dass sie in Krankenhäusern gebracht werden mussten, so die Polizei. Ein Verletzter musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Weitere knapp 30 Bewohner – darunter auch Kinder – wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte knapp 50 Personen betreuen.





Haus vorerst unbewohnbar





In dem aus zwei Hälften bestehenden Mietkomplex sind rund 60 Bewohner gemeldet. Sie wurden zunächst in einer benachbarten Sporthalle untergebracht und versorgt, so die Polizei.



„Aktuell ist das Gebäude unbewohnbar und konnte durch die Kriminalpolizei noch nicht betreten werden“, so die Polizei am Abend. Speziell ausgebildete Brandfahnder sollen den Brandort im Laufe des Freitags „in Augenschein nehmen“, um die Brandursache zu ermitteln.



Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort, die Feuerwehr rückte mit 150 Helfern an. Auch ein Großaufgebot an Kräften des Rettungsdienstes und der Polizei waren gefordert.

