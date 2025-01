59-Jähriger stirbt bei Brand oder Verpuffung

Ein Mann zieht einen anderen aus seinem stark verrußten Wohnhaus – doch die Hilfe kommt zu spät.

Bei einem Brand oder einer Verpuffung in einem Haus in Oberfranken ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte ein Zeuge den 59-Jährigen leblos aus dem stark verrußten Gebäude in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) geholt, bevor die Feuerwehr kam.

Ob es in dem Haus zuvor zu einem Feuer oder einer Verpuffung gekommen war, müsse noch geprüft werden, sagte der Polizeisprecher. Zudem werde untersucht, woran der 59-Jährige letztlich starb. Der Helfer blieb unverletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:250109-930-339276/1