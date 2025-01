59-Jähriger stirbt bei Brand

Ein Mann zieht einen anderen aus seinem stark verrußten Wohnhaus – doch die Hilfe kommt zu spät.

Bei einem Brand in einem Haus in Oberfranken ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten Zeugen den 59-Jährigen in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) leblos aus einer stark verrußten Wohnung im Erdgeschoss geholt, bevor die Feuerwehr kam. Sie waren durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden.

Was den Brand ausgelöst hat, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Außerdem werde untersucht, woran der 59-Jährige letztlich starb. Die Helfer blieben unverletzt.

Der Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40.000 Euro.

