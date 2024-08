57-Jähriger stirbt nach Sturz von Fahrrad - Leiche gefunden

Nach einem Konzert fährt ein 57-Jähriger mit dem Fahrrad nach Hause. Dabei erleidet er tödliche Verletzungen. Seine Frau meldet den Mann währenddessen als vermisst.

Auf dem Heimweg von einem Konzert ist ein 57-Jähriger mit seinem Fahrrad im Landkreis Roth gestürzt und gestorben. Wie und weshalb er am Freitagabend gefallen sei, sei bislang nicht geklärt, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle in Rednitzhembach.

Nachdem er nicht zu Hause erschienen war, meldete ihn seine Ehefrau in der Nacht als vermisst, wie es hieß. Eine erste Suche mithilfe eines Hubschraubers blieb erfolglos. Am Samstagmorgen fand eine Zeugin schließlich die Leiche des 57-Jährigen. Ein Unfallsachverständiger wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen.

© dpa-infocom, dpa:240825-930-212712/1