57-Jähriger stirbt an der Brecherspitz

Unfall - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 57-Jähriger Münchner ist an der Brecherspitz bei Schliersee (Landkreis Miesbach) tödlich verunglückt. Die Leiche des Mannes wurde bei einer großangelegten Suchaktion am Sonntagvormittag im Bereich des Ostgrates gefunden, wie die Polizei mitteilte. Er war am Samstag als vermisst gemeldet worden, nachdem er von einer Bergtour nicht zurück gekommen war.

Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar. Einer ersten Einschätzung nach sei aber davon auszugehen, dass der Mann beim Abstieg vom Gipfel etwa 70 Höhenmeter weit über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt war und dabei tödliche Verletzungen erlitt, erklärte die Polizei.

Bei der Suche waren Polizeibeamte, 35 Einsatzkräfte der Bergwacht Schliersee, eine Drohne und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Währenddessen entdeckten die Rettungskräfte zwei Wanderer, die sich verstiegen hatten und in hilfloser Lage waren. Der Polizeihubschrauber setzte Bergwacht-Mitglieder bei ihnen ab, die ihnen zurück auf den richtigen Weg halfen.

© dpa-infocom, dpa:230723-99-503543/2