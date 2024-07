Ein Motorradfahrer ist in Unterfranken von der Straße abgekommen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein Motorradfahrer ist bei Bad Kissingen von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 57-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Warum der Mann am Freitag von der Fahrbahn in das angrenzende Feld geriet, war zunächst unklar. Die Polizei nahm hierzu die Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:240706-930-165724/1