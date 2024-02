56-jähriger Motorradfahrer von Auto erfasst: Tot

Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist von einem Auto bei Neufahrn bei Freising erfasst worden und in der Folge gestorben. Der 26-jährige Autofahrer habe den Biker beim Einfahren auf eine Bundesstraße am Sonntagabend übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Maschine des 56-Jährige prallte daraufhin in die Seite des Autos und stürzte zu Boden.

Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, der jedoch kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Der Autofahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

