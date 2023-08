56-Jähriger bei Abrissarbeiten von Betonbrocken erschlagen

Rettungswagen - Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein 56 Jahre alter Arbeiter ist in Oberhaid (Landkreis Bamberg) von einem Betonbrocken erschlagen worden. Der Mann hielt sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem gesperrten Bereich für Abrissarbeiten in einem Sportheim auf, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte.

Dabei sei der Betonbrocken von der Wand gestürzt und habe den Bauhelfer unter sich begraben. Er starb bei dem Vorfall am Mittwoch noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Den Angaben zufolge gab es zunächst keine Hinweise auf Fremdverschulden.

