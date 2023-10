52-Jähriger bedroht Polizisten: Spezialkräfte im Einsatz

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein 52-Jähriger hat in seiner Wohnung in Kitzingen randaliert, dann Polizisten bedroht und damit einen größeren Einsatz verursacht. Der Mann habe den Beamten gedroht, sie zu erschießen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin soll er mit Gegenständen nach den Beamten geworfen haben.

In der Folge sperrten die Einsatzkräfte den Bereich um die Wohnung weiträumig ab. Auch wurde laut Polizei ein Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe der Bayerischen Polizei angefordert. Einige Stunden später verließ der 52-Jährige seine Wohnung und wurde widerstandslos festgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz am Mittwoch demnach niemand. Eine Schusswaffe fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes nicht.

Der Mann wurde laut Polizei in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Bedrohung und versuchter, gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

