52-Jährige würgt Frau in Bahn mit Handtasche

Zwei Frauen geraten in einem Regionalzug in Streit. Es folgen Bisse, Schläge - und ein Polizeieinsatz.

Bei einem Streit mit einer anderen Frau in einem Regionalzug in Oberbayern hat eine 52-Jährige ihre Kontrahentin mit einer Handtasche gewürgt. Auch ein Mann, der schlichtend dazwischengehen wollte, sei bei der Auseinandersetzung am Sonntagabend leicht verletzt worden, teilte die Bundespolizei mit. Auslöser war wohl nach ersten Erkenntnissen ein Streit wegen der Kinder oder des Kinderwagens einer 26-Jährigen.

Die Frau sei deshalb mit der 52-Jährigen auf der Strecke zwischen München und Markt Schwaben zunächst verbal aneinandergeraten. Beide hätten einander danach mit Fäusten unter anderem ins Gesicht geschlagen. Dabei habe die 52-Jährige ihre Kontrahentin mit deren Handtaschenriemen gewürgt. Als ein 38-Jähriger schlichten wollte, wurde er demnach von der 26-Jährigen gebissen. Gegen beide Frauen werde wegen Körperverletzung ermittelt.

