50-Jähriger getötet: Mordprozess in Regensburg beginnt

Einem 26 Jahre alten Mann wird von Montag (09.00 Uhr) an vor dem Landgericht Regensburg der Prozess gemacht. Ihm wird Mord vorgeworfen. Der Mann hatte sich im Februar bei der Polizei in Bad Kötzting (Landkreis Cham) gestellt und angegeben, am Vorabend einen Bekannten umgebracht zu haben. Beamte fanden in der Wohnung des Mannes die Leiche eines 50-Jährigen. Der Angeklagte soll mit der Tat beabsichtigt haben, wieder ins Gefängnis zu kommen. Für das Verfahren sind zunächst vier weitere Termine angesetzt worden.

