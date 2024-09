50-Jähriger bei Brand in Sägewerk schwer im Gesicht verletzt

Feuerwehr Symbolbild - Ein Mann ist bei einem Brand in einem Sägewerk schwer im Gesicht verletzt worden. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

In einem Sägewerk in Oberbayern bricht ein Feuer aus. Ein 50-Jähriger trägt schwere Verletzungen davon.

Ein Mann ist bei einem Brand in einem Sägewerk nahe Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) schwer verletzt worden. Der 50-Jährige erlitt Brandverletzungen im Gesicht und wurde in ein Spezialklinikum gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ob der Mann ein Mitarbeiter war und wie er sich bei dem Vorfall verletzt hatte, war zunächst nicht bekannt.

Das Feuer war am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in dem Betrieb ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits zum Teil in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude wurde verhindert.

Den Schaden schätzte die Polizei ersten Erkenntnissen nach auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Hinweise auf vorsätzlicher Brandstiftung lagen demnach nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

