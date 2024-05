49-Jähriger soll Jugendlichen rassistisch beleidigt haben

Ein Mann soll einen Jugendlichen in München rassistisch beleidigt haben. Anschließend soll der 49-Jährige den 15-Jährigen bedroht und mit Steinen nach ihm geworfen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fall ereignete sich demnach am Donnerstagabend an einer Tramhaltestelle im Stadtteil Bogenhausen. Den Angaben zufolge wollte sich der Jugendliche nach dem verbalen Angriff der Situation entziehen und verlor dabei seine Kopfhörer. Der 49-Jährige soll ihn dann verfolgt und auch die Kopfhörer beschädigt haben. Die geworfenen Steine trafen den 15-Jährigen nicht.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei, wie es hieß. Der 49-Jährige wurde festgenommen und muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240513-99-14990/2