4500 Pilger erreichen Altötting

Fußwallfahrt nach Altötting - Zahlreiche Pilger starten zur größten Fußwallfahrt Deutschlands. - Foto: Armin Weigel/dpa

Nach ihrer 111 Kilometer langen Fußwallfahrt haben rund 4500 Pilger am Samstag Altötting erreicht. Pilgerführer Bernhard Meiler zufolge hat «alles super funktioniert». Es habe keinerlei Zwischenfälle gegeben, sagte er. Etwa 2300 Gläubige waren am Donnerstagmorgen in Regensburg gestartet. Auf den folgenden Etappen schlossen sich weitere Pilger dem Zug an.

Das Motto der Fußwallfahrt lautete in diesem Jahr «Fürchte Dich nicht, der Herr ist mit Dir». Bischof Rudolf Voderholzer hatte die Teilnehmer nach dem Start bis Obertraubling (Landkreis Regensburg) begleitet und sich ihnen dann auf der letzten Etappe bis Altötting wieder angeschlossen.

Nach der Ankunft in Altötting ging es für die Gläubigen zunächst zur Gnadenkapelle, ehe Bischof Voderholzer einen Pilgergottesdienst in der St. Anna-Basilika zelebrierte.

Der Mai gilt in der christlichen Tradition als Marienmonat, in dem Maria als Jungfrau und Gottesmutter geehrt wird. Bayernweit gibt es Bittgänge und Wallfahrten zu Orten der Marienverehrung.

© dpa-infocom, dpa:230527-99-846990/3