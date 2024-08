45-Jähriger stirbt bei Waldarbeiten in Oberbayern

Wald - Ein Mann ist bei Waldarbeiten in Oberbayern ums Leben gekommen. (Symbolbild) - Foto: Marcus Brandt/dpa

Ein Mann arbeitet mit einem Radlader in einem Waldstück. Als Angehörige nach ihm sehen wollen, machen sie eine tragische Entdeckung.

Ein Mann ist bei Waldarbeiten in Chieming (Landkreis Traunstein) tödlich verunglückt. Der 45-Jährige kippte ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Arbeitsgerät, einem kleinen Radlader, um und wurde von dem Fahrzeug getroffen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er so schwer verletzt worden, dass er am Unfallort starb.

Angehörige des Mannes wollten am Freitagmittag, einige Stunden, nachdem er sich in den Wald begeben hatte, nach dem Rechten sehen und fanden ihren Verwandten leblos. Sie verständigten den Notarzt, der den Tod des Verunglückten feststellte.

Es sei von einem tragischen Arbeitsunfall auszugehen, teilte die Polizei weiter mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter lägen nicht vor. Der Radlader wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240817-930-205706/1