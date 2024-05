420.000 Euro für zwei Forscher aus Bayern

Die Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung hat in Hamburg zwei Forscher bayerischer Kliniken mit dem Jung-Karriere-Förderpreis geehrt. Ausgezeichnet wurden die Kardiologin Christine Maria Poch (Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München) und der Neurologe Maximilian U. Friedrich (Brigham and Women’s Hospital Boston und Uniklinikum Würzburg), wie die Stiftung am Freitag mitteilte. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 210.000 Euro für die Forschungsarbeit dotiert.

Maximilian U. Friedrich arbeitet daran, ein besseres Verständnis der Hirnnetzwerke des Gleichgewichtssystems zu ermöglichen. Das soll eine Grundlage schaffen für die Entwicklung innovativer Therapieansätze für neurologische Erkrankungen, wie beispielsweise Schlaganfall, Multiple Sklerose oder Parkinson. Christine Maria Poch simuliert Herzerkrankungen an einem dreidimensionalen Modell. Die Arbeit schafft die Basis für neue Therapieformen der Krankheiten.

Überdies wurde Rudolf Zechner von der Universität Graz mit der Jung-Medaille für Medizin in Gold 2024 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mit dem Preis sei ein Stipendium in Höhe von 30.000 Euro verbunden, das Zechner an eine Nachwuchsforscherin oder einen Nachwuchsforscher seiner Wahl vergeben dürfte, teilte die Stiftung mit.

