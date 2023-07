42-Jähriger stirbt nach mutmaßlichem Sturz mit Pedelec

Rettungsdienst - «Rettungsdienst» steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. - Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Ein Radfahrer ist in Mittelfranken nach einem mutmaßlichen Sturz gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fand ein Mann den 42-jährigen Radfahrer am Donnerstagabend schwer verletzt auf einer Straße in Schwabach liegen. Trotz eingeleiteter Wiederbelebung durch die Rettungskräfte starb der Mann noch vor Ort.

Der 42-Jährige sei offenbar mit einem Pedelec unterwegs gewesen, das wenige Meter entfernt gefunden wurde. Die Polizei ging am Freitag davon aus, dass der Mann aus unbekannter Ursache gestürzt war und sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen hatte.

