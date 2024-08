42-Jähriger in Schwabach getötet - Unbekannter Täter weiter flüchtig

Polizisten sind in der Nähe des Tatorts in Schwabach im Einsatz. Dort war am Montagmorgen ein toter Mann auf offener Straße gefunden worden. Der Täter sei zunächst nicht gefasst worden, die Fahndung laufe, sagte ein Polizeisprecher. − Foto: Haubner/vifogra/dpa

Laute Schreie von einem Parkplatz reißen die Nachbarn aus den Schlaf. Als die Polizei eintrifft, liegt ein Mann tot auf dem Boden. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.









Nach den tödlichen Stichen auf einen 42-Jährigen in Mittelfranken sucht die Polizei weiterhin nach dem Täter. Die Befragung der Zeugen habe bisher keine Hinweise auf dessen Identität gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer war am frühen Montagmorgen auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in Schwabach nach einem Streit von einem Unbekannten erstochen worden.



Die Frau des Opfers war nach Angaben der Polizei dazwischen gegangen und wurde an Armen und Händen verletzt. Der Täter flüchtete. Eine Fahndung im Umkreis des Tatorts unter anderem mit Suchhunden und einem Hubschrauber verlief am Montag erfolglos.

− dpa