42-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Ein 42-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 279 im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld schwer verletzt worden. Der Mann kam nach Polizeiangaben vom Sonntag in ein Krankenhaus. Der Fahrer war aus bislang unbekannter Ursache bei Oberelsbach zunächst von der Fahrbahn abgekommen und hatte dann versucht, gegenzulenken. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet in die Gegenfahrbahn. Hier prallte er an die Außenschutzplanke. Bei dem Unfall am Samstag entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

