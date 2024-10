400.000 Euro Schaden bei Brand in Niederbayern

Ein 89-Jähriger wollte sein Wohnzimmer mit einem Holzofen beheizen, als die Flammen auf das umliegende Holz übergriffen. Die Feuerwehr rückte aus.

Etwa 400.000 Euro Schaden sind bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Niederbayern entstanden. Ein 89-jähriger Bewohner wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte am Mittwochabend in Schönau (Landkreis Rottal-Inn) einen Holzofen im Wohnzimmer beheizt, als das daneben liegende Holz Feuer fing. Die Flammen griffen auf das Obergeschoss des Hauses über. Die Ehefrau des Mannes alarmierte die Rettungskräfte und blieb unverletzt. Der 89-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr ist noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

