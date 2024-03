40-Jähriger zielt mit Spielzeugwaffe auf Mann in Augsburg

Mit einer Spielzeugwaffe hat ein Mann in Augsburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 40-Jährige soll am Samstagabend mit einer echt wirkenden Waffe in die Luft und in die Richtung eines 31 Jahre alten Mannes gezielt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mitteilung zufolge soll sich der 40-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Anschließend sei der Mann in einem Mehrfamilienhaus verschwunden. Beamte nahmen ihn wenig später in einer Wohnung fest und fanden dort auch die Spielzeugwaffe. Um welche Art von Spielzeugwaffe es sich handelte, war nicht bekannt. Der Mann kam in eine Klinik. Zudem habe er mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, hieß es. Die Ermittlungen laufen.

© dpa-infocom, dpa:240317-99-371415/2