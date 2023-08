40-Jähriger zeigt Hitlergruß auf NS-Gedenkplatz

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein 40-Jähriger hat auf dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus in München den Hitlergruß gezeigt. Zusätzlich rief er die «üblichen Parolen», in Verbindung mit dem Hitlergruß, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Der Mann wurde am Sonntag von den Beamten auf frischer Tat ertappt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gestellt. Da der 40-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und Fluchtgefahr besteht, wurde Haftbefehl erlassen.

