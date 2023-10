40-Jähriger wird bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Ein 40 Jahre alter Mann ist bei Waldarbeiten in Niederbayern von einem Baum getroffen und dadurch schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verrichtete der 40-Jährige zusammen mit einem 50-Jährigen in Sonnen (Landkreis Passau) Baumfällarbeiten. Der 50 Jahre alte Waldarbeiter wollte den Angaben zufolge einen bereits gefällten Baum mit dem Greifer einer Arbeitsmaschine bewegen, als der Baum nach hinten ausschlug, den 40-Jährigen traf und ihn auf den Boden schleuderte. Der Waldarbeiter wurde dadurch schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. In Lebensgefahr schwebte der Mann nicht, wie ein Sprecher sagte.

© dpa-infocom, dpa:231028-99-736235/2