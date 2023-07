38,8 Grad: In Bayern war es am Samstag deutschlandweit am heißesten

Erst vor einer Woche ist der bislang heißeste Tag des Jahres verkündet worden. Das Thermometer in Waghäusel-Kirrlach im baden-württembergischen Landkreis Karlsruhe schaffte es am 9. Juli auf schweißtreibende 38,0 Grad Celsius. Der vergangene Samstag übersteigt diesen Topwert noch einmal um fast ein Grad: In Möhrendorf-Kleinseebach Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden 38,8 Grad gemessen. Auch in den Landkreisen Passau und Berchtesgadener Land war es fast 37 Grad heiß.