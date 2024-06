Bei einem Brand einer Lagerhalle im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist noch unklar, das Feuer konnte gelöscht werden, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Verletzt wurde niemand. In der nun teilweise zerstörten Lagerhalle befand sich ein Fachbetrieb für Industriemontagen.

© dpa-infocom, dpa:240614-99-391694/2