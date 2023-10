Polizeiwagen - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

An einer Pro-Palästina Demo in Nürnberg haben rund 350 Menschen teilgenommen. Sie hatten sich am Samstagnachmittag auf dem Hallplatz versammelt, teilte die Polizei mit. Kurz vor Ende der Kundgebung brachte ein 30-Jähriger einen Zettel mit möglicherweise volksverhetzendem Text an einem Polizeiwagen an. Wegen der Aufschrift stellten die Beamten seine Identität fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein.

