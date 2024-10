35-Jähriger will Baum fällen - Stamm schleudert auf ihn und verletzt ihn schwer

Bei Baumfällarbeiten im Berchtesgadener Ortsteil Maria Gern ist ein 35-jähriger Landwirt am Samstagvormittag schwer verletzt worden. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.









Der Mann hatte den Baum auf seinem eigenen Grundstück fällen wollen. Dabei spaltete sich der Stamm und wurde zunächst nach oben und dann gegen den Landwirt geschleudert. Dieser erlitt hierbei schwere Verletzungen an Schulter und Fuß.



Die Erstversorgung erfolgte durch einen Angehörigen, teilt die Polizei mit. Nachdem ein Rettungswagen und Notarzt an der Unfallörtlichkeit eintrafen, wurde entschieden, dass der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht wird. Der Rettungseinsatz wurde zudem durch die Feuerwehr Berchtesgaden und dem Löschzug Maria Gern unterstützt.

