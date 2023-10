35-jähriger Radfahrer bei Kollision mit E-Scooter verletzt

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter auf einem Radweg in München schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 21-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag mit dem E-Scooter auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, wie es hieß. Er stieß mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen, der dadurch stürzte.

Der 21-Jährige stürzte gegen ein Auto, blieb aber unverletzt. Bei einem Atemalkoholtest wurde festgestellt, dass er betrunken war. Den Promillewert teilte die Polizei nicht mit. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige erstattet. Er musste zudem eine Sicherheitsleistung zahlen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

