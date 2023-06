34.500 Realschüler starten in entscheidende Abschlusstests

Abschlussprüfung - Eine Schülerin schreibt ihre Abschlussprüfung. - Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Jetzt wird es ernst: Für rund 34.500 bayerische Realschülerinnen und Realschüler beginnen am Dienstag die schriftlichen Abschlussprüfungen. «Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, die in diesen Tagen ihren Realschulabschluss machen werden, die nötige Ruhe, klare sowie kluge Gedanken und vor allem viel Erfolg. Ihr könnt schon jetzt stolz auf Euch sein: Die harte Arbeit der letzten Wochen, Monate und Jahre hat sich gelohnt, denn der Realschulabschluss öffnet Euch viele Türen», sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Montag in München.

Die schriftlichen Abschlussprüfungen finden vom 20. Juni bis 30. Juni statt. Alle bayerischen Realschülerinnen und Realschüler legen die Prüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie - entsprechend dem Schwerpunkt der gewählten Ausbildungsrichtung - in einem weiteren Fach wie Physik, Französisch, Kunst, Werken, Ernährung und Gesundheit, Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen oder Sozialwesen ab. An einigen Realschulen können die Schülerinnen und Schüler die vierte Prüfung auch in Musik, Spanisch, Tschechisch oder Sport absolvieren.

In die bayerische Realschulabschlussprüfung im Fach Französisch ist das internationale Sprachdiplom «Diplôme d'Études en Langue Française» (DELF) integriert. Dies ist den Angaben zufolge einmalig in Deutschland und ermöglicht den Realschülerinnen und Realschülern, das weltweit anerkannte DELF-Diplom auf dem Niveau B1 zu erlangen - das bereichert das Bewerbungsportfolio.

Der Realschulabschluss bilde eine gute Grundlage für eine qualifizierte Berufsausbildung beziehungsweise für die schulische Weiterbildung bis hin zum Abitur. Der Abschluss genieße bei Unternehmen weit über Bayern hinaus hohes Ansehen und sei das Sprungbrett für individuelle berufliche Laufbahnen, betonte Staatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler).

