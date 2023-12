34 Kilogramm Feuerwerkskörper bei Grenzkontrolle gefunden

Bei einer Grenzkontrolle in Selb (Landkreis Wunsiedel) hat die Grenzpolizei in einem Auto circa 34 Kilogramm Feuerwerkskörper entdeckt. Für einige der Feuerwerkskörper, die am Dienstagmittag gefunden wurden, sei eine Erlaubnis nötig, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Menschen im Auto wollten aus Tschechien nach Deutschland einreisen. Gegen den 28 Jahre alten Fahrer des Wagens, dem das Feuerwerk gehörte, wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:231220-99-359443/2