34-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto

Eine Frau kommt mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn der B11. Der Unfall endet tragisch.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 11 ist eine Frau gestorben. Die 34-Jährige fuhr in ihrem Auto zwischen den Abfahrten Tiefenbach (Kreis Landshut) und Hofham, als sie aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam, wie die Polizei mitteilte. Es kommt zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem weiteren Auto. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Der 55 Jahre alte Fahrer des anderen Autos kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war bis in die frühen Morgenstunden beidseitig gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240726-930-184803/1